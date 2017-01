Beto Barbosa é preso após confusão em supermercado em Fortaleza

O cantor Beto Barbosa foi preso na manhã desta sexta-feira após uma confusão num supermercado de Fortaleza. Conforme apurado pelo jornal Tribuna do Ceará, no momento em que os policiais militares deram voz de prisão ao músico, de 61 anos, ele não teria aceitado e acabou reagindo.

Em comunicado oficial, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a prisão do cantor: “A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), informa que a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) foi acionada para uma ocorrência envolvendo o cantor Beto Barbosa. O artista se desentendeu com o segurança de um supermercado localizado na Praia de Iracema. Ambas as partes foram encaminhadas para o 2º Distrito Policial para esclarecimentos sobre o fato. O caso ocorreu por volta de 8h20min desta manhã (27)”.

Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, Beto pede que retirem suas algemas. “O que foi que eu fiz pra ser algemado? Eu só disse que não era vagabundo”, grita o cantor, que ainda diz que sua prisão “vai dar problema grande no país”.

Essa não é a primeira vez que Beto Barbosa se envolve com a polícia. Em 2012, ele foi levado à delegacia após se envolver em uma briga com duas mulheres, em São Paulo.