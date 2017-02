Atriz de Gotham cansada de sustentar ex-marido

Morena Baccarin está cansada de sustentar o ex-marido. A atriz do seriado Gotham e do filme de ação Deadpool planeja entrar na Justiça para rever os termos de sua separação do diretor Austin Chick. Desde julho de 2015, ela gastou meio milhão de dólares entre pensão e parte do salário que recebeu em Deadpool. A ajuda financeira de Morena a Chick – que até agora, segundo ela, não se mobilizou a arrumar um emprego – passa dos 20 000 dólares mensais. Chick morde 20 459 dólares de pensão e mais 2 693 dólares de pensão do filho do casal, Julius (que passa mais tempo na casa da mãe, em Nova York, do que na residência do pai). As informações são do site TMZ.

Não é a primeira vez que Chick, que foi casado com Morena de 2011 a 2015, causa turbulência na vida da atriz. No final do ano passado ela teve de recorrer à Justiça americana para que Julius, filho do casal, pudesse acompanha-la numa viagem ao Brasil a fim de visitar a avó. Chick era contra a saída do filho do país porque temia que o menino fosse infectado com o vírus da Zika. Morena Baccarin está casada com Ben McKenzie, seu parceiro de elenco em Gotham. Eles são pais de Frances, uma menina de onze meses de idade.