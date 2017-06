Aposta da Netflix, ‘Ozark’ vasculha segredos de família perfeita

A típica série dramática com famílias americanas vai ganhar uma versão controversa na Netflix. Em Ozark, Jason Bateman e Laura Linney interpretam um casal que preserva as aparências ao lado dos filhos adolescentes. Contudo, o pai, um consultor financeiro de Chicago, é na verdade o maior lavador de dinheiro do segundo principal cartel de drogas do México.

Em determinado momento, as coisas saem do controle e eles precisam fugir da cidade grande para se instalar na região dos Lagos Ozark, interior do Missouri. Confira uma cena da série abaixo:

O drama, que promete vasculhar as dinâmicas familiares e o capitalismo, está previsto para chegar ao canal de streaming em 21 de julho. Veja o trailer: