Anitta sobre polêmica: ‘Não sabia que era proibido fazer trança’

Depois de cantar no Carnaval de Salvador, Anitta chegou à Marquês de Sapucaí direto para um show no camarote do Guanabara — e rebateu críticas de internautas que a acusaram de apropriação cultural por ter usado um penteado rastafári. A cantora apareceu com as madeixas lisas no sambódromo, mas negou que a mudança tenha sido por causa da polêmica.

“Eu não sabia que era proibido fazer trança. Cada dia é um cabelo. Eu adoro mudar e acho isso muito legal. Amanhã, se tudo der certo eu mudo a cor [do cabelo]”, disse, animada.

A cantora contou que depois do Carnaval vai viajar com o pai e algumas amigas de férias para os Estados Unidos e não escondeu que, nos dias de descanso, pretende dar um jeito de namorar. “Ainda não deu para beijar na boca, quem dera. Mas depois eu tiro ferias, e aí vai dar”, brincou.

Anitta chegou na Sapucaí por volta de 22h escoltada por seguranças. Antes de falar com a imprensa, passou no camarim onde recebeu fãs e aqueceu a voz. Ela se apresenta em dois camarotes na noite desta segunda-feira.

A cantora chegou ao Rio hoje depois de uma maratona exaustiva de shows na Bahia. “Fiz um show de cinco horas na sexta, dois no sábado e dois no domingo”, disse. Para aguentar a correria, diz que está se alimentando bem, com uma dieta baseada em verduras e legumes. Ela também passa por um acompanhamento rigoroso com a fonoaudióloga.