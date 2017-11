Ana Maria Braga posta vídeo com ‘olho roxo’ para campanha

Ana Maria Braga deu um susto em seus fãs na noite desta quinta-feira. A apresentadora postou um vídeo no Instagram em que aparecia com um olho roxo. O ferimento, no entanto, era feito com maquiagem e foi utilizado para uma campanha contra a violência de gênero. “Você pensa que é meu rosto que está machucado? Não. É o meu coração, que não aceita tanta violência contra mulher no Brasil”, afirma Ana Maria logo no início da gravação.

A ação foi em apoio ao movimento Bem Querer Mulher, que tem o objetivo de conscientizar sobre a Lei Maria da Penha, além de atender mulheres que são vítimas de violência de gênero. Ana Maria se tornou embaixadora da iniciativa neste ano. Na legenda do vídeo, ainda afirmou: “Unidas, vamos dar um basta na violência contra a mulher”.