Acusado de assédio, José Mayer recebe apoio de Aguinaldo Silva

O autor de novelas Aguinaldo Silva usou as redes sociais para manifestar seu apoio ao ator José Mayer, afastado da Globo desde o final da novela A Lei do Amor, em março, quando foi acusado de assédio sexual. Em sua conta do Facebook, ele divulgou uma imagem com a mensagem: “Força, Zé! Todos cometem erros… e não será um bando de oportunistas que vai apagar a sua estrela!”. Na legenda, escreveu: “Faço por valer o significado da palavra ‘Amigo”: jamais vou te esquecer e ninguém vai me calar!”. Centenas de seguidores comentaram, a grande maioria concordando com a publicação.

Mayer foi afastado depois que a figurinista Susllem Tonani o acusou de assediá-la por meses nos bastidores da emissora carioca. A abordagem teria começado com elogios, passado para cantadas mais abertas até o dia em que ele teria tocado suas partes íntimas sem consentimento. Um grupo de funcionários, colaboradores e executivos da emissora se manifestou contra o comportamento dele, e em apoio a Su, com a campanha “Mexeu com uma, mexeu com todas”.

A princípio, o ator negou, dizendo que o confundiam com o personagem cafajeste que interpretava na telenovela de Maria Adelaide Amaral. Depois, fez uma carta aberta assumindo o erro. A Globo estaria estudando como promover a sua volta e uma das opções seria em O Sétimo Grão, trama do próprio Aguinaldo prevista para 2019.