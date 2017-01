A evolução das globelezas: do nude ao vestido

Há dezoito anos, globelezas sambam na tela da TV no meio desse povo, e pouca coisa mudou desde a primeira vinheta criada por Hans Donner em 1990. Tudo ia bem, até que chegou 2017 e a Globo surpreendeu os espectadores ao abandonar o nude e abraçar o politicamente correto. A mudança foi aprovada tanto pelo público como pela própria dançarina, Erika Moura. “Quando soube da proposta da equipe de criação de enriquecer a vinheta com outros ritmos, dando destaque à diversidade e a riqueza do carnaval, achei fantástico!”, declarou a ex-passista da Mocidade Alegre.

Cinco dançarinas já ocuparam o posto. A primeira foi Valéria Valenssa, esposa de Donner, e que carrega para sempre a alcunha de Globeleza. Depois de 15 anos, a modelo deixou o cargo, que foi ocupado por Gianne Carvalho (2005), Aline Prado (2006-2013), Nayara Justino (2014) e Erika Moura (2015 -2017).

Duas vezes a emissora fez grande estardalhaço com um concurso popular para escolher a dançarina. Mas apesar de as vencedoras Gianne Carvalho e Nayara Justino subirem ao posto com o aval do público, a Globo as substituiu logo no ano seguinte, sem maiores explicações.

Erika Moura é o rosto da Globeleza desde 2015. A passista se sente honrada por ser a musa do Carnaval. “Sempre admirei a proposta da vinheta de reverenciar o Carnaval, que é uma das manifestações culturais mais relevantes do país. Vejo a pintura corporal como um recurso artístico na ilustração da beleza que envolve a festa”, contou a modelo à reportagem de VEJA.

Confira no infográfico abaixo uma linha do tempo com os principais momentos das Globelezas na história: