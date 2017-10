6 filmes na Netflix para celebrar o Dia das Crianças

Sem planos para entreter as crianças no feriado prolongado? Confira abaixo uma lista com boas dicas de filmes disponíveis na Netflix, que prometem agradar os pequenos e também os adultos.

Frozen – Uma Aventura Congelante

Frozen (2013), animação da Disney que virou febre no mundo, finalmente chega ao catálogo da Netflix Brasil no domingo, 15 de outubro. O conto de fadas foge do esteriótipo “donzela em apuros” ao privilegiar a relação de duas fortes protagonistas, Elsa, a rainha que controla a neve, e Anna, sua divertida e corajosa irmã mais nova. Além do sucesso Let It Go, ganhador do Oscar de melhor canção original, o filme conta com diversas outras deliciosas canções.

A Invenção de Hugo Cabret

O filme de 2011 narra a história de Hugo (Asa Butterfield), um menino órfão que mora em uma estação de trem em Paris. Do seu pai, restou apenas um androide, que o menino trabalha dia e noite para fazer funcionar. Ao longo de suas aventuras em busca de peças para consertar o protótipo, o menino esbarra na misteriosa Isabelle (Chloë Grace Moretz), cujo colar contém a chave para o fecho do robô.

A Bailarina

A animação francesa encantou o cinema mundo afora com a história de Félicie, uma órfã que foge para Paris com o intuito de realizar o sonho de ser bailarina. A trama emocionante e divertida apresenta também uma trilha sonora elaborada, que promete agradar adultos e crianças.

Malévola

A adaptação live-action do clássico A Bela Adormecida, lançado em 2014, trouxe a trama sob o ponto de vista de Malévola, a fada maligna que amaldiçoou a princesa Aurora (Elle Fanning) a cair em um sono profundo. Com Angelina Jolie no papel da vilã, o filme conta com belos efeitos especiais, além de uma participação fofíssima da caçula dos Jolie-Pitt, Vivienne, como a princesa bebê.

Abracadabra

O clássico trash dos anos 1990 conta a história das irmãs Sanderson, três bruxas de Salém que voltam a vida no Halloween. A trama, uma produção original da Disney, rende boas gargalhadas com as trapalhadas das protagonistas, que, em certo ponto, são confundidas com a atração principal de uma festa a fantasia e acabam apresentando uma paródia de I Put a Spell on You.

Os Fantasmas de Scrooge

O clássico Um Conto de Natal, de Charles Dickens, foi adaptado para os cinemas pela Disney no filme de 2009, em um elaborado trabalho de animação, feita em cima das filmagens com atores. Na véspera de Natal, o amargurado Ebnezer Scrooge recebe a visita dos espíritos do Natal passado, presente e futuro, que o levam a uma viagem de reflexão quanto aos seus valores. Com Jim Carrey, Gary Oldman e Colin Firth no elenco.