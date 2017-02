Prouni: MEC adia entrega de documentos no Espírito Santo

A assessoria de comunicação do Ministério da Educação (MEC) comunicou na tarde desta sexta-feira que o prazo para comprovação de documentos do Programa Universidade Para Todos (Prouni) foi adiado no Espírito Santo, devido à crise de segurança pública no Estado que já dura sete dias. Agora, os capixabas selecionados terão até 15 de fevereiro para comparecer à respectiva Instituição de Ensino e confirmar as informações prestadas. Nos demais estados, o prazo será mantido e se encerra na próxima segunda-feira, dia 13. A lista de documentos pode ser consultada na página do programa. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará, automaticamente, na reprovação do aluno.

O Prouni oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. Para participar, o estudante deve ter tirado pelo menos 450 pontos na média das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de não ter zerado a redação. Os candidatos devem ainda ter cursado o ensino médio em escola pública ou, na condição de bolsista integral, na rede particular e comprovar renda familiar de até um salário mínimo e meio para a bolsa integral e de até três salários mínimos para a parcial. Também podem participar pessoas com deficiência e professores da rede pública que integrem o quadro permanente da instituição de ensino.

Neste ano foram ofertadas 214.110 bolsas em todo o país, disputadas por 1.535.042 de inscritos. Como cada um tem direito de escolher duas opções de curso, o número de inscrições quase dobrou, chegando a 2.976.550. No Espírito Santo, foram 34.663 inscrições.

Segunda Chamada

A segunda chamada do Prouni está prevista para 20 de fevereiro. Os estudantes que não forem selecionados nessa etapa ainda terão a chance de participar da lista de espera, que deve ser divulgada nos dias 7 e 8 de março.