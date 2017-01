Fuvest: redação com tema de Kant testa repertório de candidato

Na tarde deste domingo, dia 8, a segunda fase da Fuvest começou com a prova de redação, que trouxe um texto do filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804) como tema para o vestibulando. O trecho explica o conceito de esclarecimento – segundo o qual, de acordo com Kant, é quando o homem sai de sua menoridade e alcança a capacidade de pensar de modo livre e autônomo – e pede que o aluno redija uma dissertação em prosa para responder: o homem saiu de sua menoridade?

Para Eduardo Calbucci, supervisor de língua portuguesa do Anglo Vestibulares, a redação foi difícil, mas dentro dos padrões seguidos pela Fuvest na última década. “Muitas vezes os alunos querem adivinhar qual será o tema da redação. Na Fuvest isso não funciona. Eles nunca vão cobrar temas óbvios. O candidato precisa de repertório para conseguir desenvolver um bom texto”, explicou ao site de VEJA.

No ano passado, a prova contou com mais textos de referência para os candidatos. Esse é um diferencial que pode ter deixado os alunos mais apreensivos com a redação deste ano. Por ser apenas um texto, e de um filósofo tão conhecido como Kant, o vestibulando pode ter se sentido mais pressionado.

Mais de 20 000 candidatos prestaram a prova de português da Fuvest na região metropolitana de São Paulo e no interior do estado. O resultado com o nome dos aprovados será divulgado no dia 2 de fevereiro.