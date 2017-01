Fies: um pesadelo para o aluno e uma farra para as universidades

Reportagem de VEJA desta semana mostra como o Fies, um programa de financiamento estudantil que nasceu como uma excelente ideia ao abrir as portas das faculdades para jovens desfavorecidos, se transformou numa grande farra para universidades privadas – que chegaram a crescer 22 130%, como o grupo Kroton – e um pesadelo para os estudantes. VEJA entrevistou quase uma centena de alunos que têm ou tiveram financiamento do Fies e encontrou um leque de irregularidades relacionadas às mensalidades que fazem com que apoiados pelo Fies paguem mais que os outros estudantes. Mas a disparidade é só um dos indícios de que o Fies é um programa mal gerido e mal fiscalizado. Há outro efeito perverso: o endividamento superlativo de milhares de estudantes de baixa renda, o que levou a uma taxa de inadimplência de 49%.

