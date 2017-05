Temer escolhe Paulo Rabello de Castro para assumir BNDES

No mesmo dia em que Maria Silvia Bastos Marques renunciou à presidência do BNDES, o governo de Michel Temer (PMDB) anunciou o economista Paulo Rabello de Castro para assumir o cargo. Castro era presidente do IBGE.

Em nota, o Planalto afirmou que Castro aceitou o convite e começará seu trabalho na instituição já na próxima semana.

A gestão de Maria Silvia vinha sendo criticada por muitos empresários, mas Michel Temer a prestigiava sempre que podia. No primeiro pronunciamento que fez após a delação da JBS, Temer a citou como uma das peças que estava funcionando no governo.

Nos bastidores, Maria Silvia vinha demonstrando um profundo desconforto com a conversa entre Temer e Joesley Batista. Ela alegou ‘problemas pessoais’ para abrir mão do cargo.

Em conversa gravada, o empresário Joesley Batista, da JBS, se queixou da atuação da executiva ao presidente Michel Temer. “Está bem travado”, disse ele em referência a atuação do banco de fomento na concessão de crédito.