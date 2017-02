Saiba como sacar o FGTS da conta inativa sem o Cartão Cidadão

Uma das formas mais práticas de sacar os recursos de contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), cujo calendário foi divulgado na última terça-feira, é através do Cartão Cidadão. Se o trabalhador tiver direito a receber até 1.500 reais, precisará apenas da senha do cartão para retirar os valores nos postos de autoatendimento, evitando assim filas nas agências.

Para valores entre 1.500 reais e 3.000 reais, é preciso estar de posse do cartão, além da senha. O saque com o Cartão do Cidadão também pode ser feito em lotéricas e correspondentes da rede Caixa Aqui.

Mas quem não tem o cartão consegue sacar o FGTS da conta inativa mesmo assim. Basta se dirigir a uma agência da Caixa com um documento de identidade, a partir das datas definidas no calendário de pagamento _que variam de acordo com a data de aniversário do trabalhador.

A recomendação do banco para agilizar o atendimento é levar também o número do PIS e a carteira de trabalho. O número do PIS pode estar anotado na carteira de trabalho. Se não estiver, ele pode ser consultado na própria Caixa. O limite para fazer os saques das contas inativas é o dia 31 de julho.

Outra forma de conseguir o dinheiro sem o Cartão Cidadão é pedir em uma agência da Caixa a transferência dos recursos outro banco. A operação é feita imediatamente e sem custos.

Se o trabalhador tiver uma única poupança individual na Caixa, esse valor é depositado automaticamente. É preciso informar ao banco se não quiser que esse depósito aconteça automaticamente. Pessoas com conta poupança no banco público também podem solicitar, gratuitamente, a transferência para outros bancos dos valores referentes ao FGTS que foram depositados, até o dia 31 de agosto.