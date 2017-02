Selic: Itaú e Bradesco cortam juros de linhas de crédito

O Itaú Unibanco e Bradesco anunciaram nesta quarta-feira redução da taxa de juros das suas linhas de crédito. Medida acontece após Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central cortar em 0,75 ponto percentual a taxa Selic, para 12,25% ao ano.

No Itaú Unibanco, a redução de 0,75 ponto será estendida a todos os clientes que utilizam as linhas de empréstimo pessoal, cheque especial, cartão de crédito e financiamento de veículos. Banco também reduzirá taxas do cheque especial, capital de giro e contas garantidas das micro e pequenas empresas.

“Acreditamos que a política monetária vem sendo conduzida de forma a beneficiar o crescimento econômico sustentável num ambiente de baixa inflação”, afirma Roberto Setubal, presidente do Itaú Unibanco.

Na linha de crédito pessoal do Bradesco, a taxa mínima foi reduzida de 1,89% para 1,83% ao mês, enquanto a máxima passou de 7,72% para 7,66% mensais.

Já para empresas, a menor taxa da linha de capital de giro sai de 3,49% para 3,43% ao mês, enquanto a máxima vai de 6,95% para 6,89%.