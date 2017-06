Quero faz recall de extrato de tomate com pelo de roedor

O recall anunciado em fevereiro pela Quero continua em andamento. A empresa faz o recolhimento do lote 11 7:35 do extrato de tomate da marca, suspenso pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em agosto de 2016 depois de um laudo ter constatado a presença de pelo de roedor no produto.

“A Quero Alimentos informa que se trata do mesmo caso já amplamente divulgado em fevereiro de 2017, quando a companhia anunciou o recolhimento do lote 11 7:35, com vencimento em 31/12/17. A empresa reitera seu rigor com o mais alto padrão de qualidade em todo o seu processo produtivo”, diz comunicado da empresa.

Comunicado no site da empresa informa que as unidades do lote já foram recolhidas das lojas em agosto do ano passado. Mas que o recall vai recolher eventuais produtos que ainda estejam com consumidores.

O lote do extrato de tomate proibido pela Anvisa foi fabricado em dezembro de 2015 com validade até dezembro de 2017.

Os consumidores que ainda têm o produto do lote 11 7:35 devem entrar em contato via SAC da empresa por meio do número 0800 165858 ou pelo site. A substituição da unidade será feita sem custos ao cliente.