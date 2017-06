Pulseirinha vai dispensar trabalho de digitar senha de cartão

O trabalho de digitar a senha do cartão na hora de pagar contas pode estar com os dias contados. O Banco do Brasil lançou ontem uma pulseira que substitui a senha na hora de pagar as contas. O dispositivo funciona tanto para pagamentos de cartão de débito ou de crédito.

A tecnologia permite que o cliente realize os pagamentos por aproximação. Sem precisar inserir o cartão na máquina, o cliente escolhe a forma de pagamento (débito ou crédito) e aproxima a pulseira da maquininha para compras de até 50 reais. O pagamento é concluído em poucos segundos.

Para compras acima deste valor, além de utilizar a pulseira, é necessário a digitação da senha. O limite de gastos diários, fazendo uso do acessório para o pagamento, é de 500 reais.

A comodidade do cliente não é gratuita nem está disponível para todos os clientes do Banco do Brasil. A pulseirinha custa 70 reais e disponível apenas para clientes com cartões Ourocard Platinum Visa, Ourocard Platinum Visa Estilo, Ourocard Infinite e Ourocard Infinite Estilo.

A instituição financeira estima liberar 10 mil pulseiras até agosto e afirma que não será cobrada anuidade do equipamento. O banco informa que a novidade deve chegar em breve às demais modalidades de cartões e bandeiras.