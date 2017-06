Produção industrial de abril tem alta sobre março, mas cai no ano

A produção industrial brasileira registrou alta de 0,6% em abril na comparação com março, segundo divulgou nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O dado reverte parte da baixa de 1,3% vista no mês passado. Já em relação a abril do ano anterior, a industria teve recuo de 4,5%, o mais intenso desde outubro de 2016, segundo o IBGE.

No acumulado dos quatro primeiros meses de 2017, a produção industrial também registra queda, de 0,7% sobre igual período do ano anterior.

Na comparação com março, pouco mais da metade dos ramos pesquisados pelo IBGE (13 de 24) tiveram alta na produção. Os destaques foram em produtos farmoquímicos e farmacêuticos (19,8%), veículos automotores, reboques e carrocerias (3,4%), coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (2,0%) e máquinas e equipamentos (4,9%). “Essas atividades apontaram taxas negativas em março último: -23,4%, -6,9%, -3,4% e -3,3%, respectivamente”, diz o comunicado da instituição.

Em relação aos grupos, houve alta em bens de capital (1,5%), intermediários (2,1%) e bens de consumo duráveis (1,9%), enquanto bens de consumo semiduráveis e não duráveis teve queda (-0,8%).

A queda anual atingiu mais de dois terços (18 de 26) dos ramos pesquisados, sendo que a maior contribuição negativa foi da indústria alimentícia (-16,4%). O IBGE indica que, apesar da recuperação em relação ao mês anterior, estavam ficaram abaixo do nível de abril de 2016 os setores de derivados do petróleo e biocombustíveis (-7,8%) produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-13,9%) e máquinas e equipamentos (-3,2%). Os segmentos estão entre os destaques negativos nessa comparação.

Na última quinta-feira, o IBGE divulgou que o Produto Interno Bruto (PIB) da indústria teve alta de 0,9% no primeiro trimestre do ano em relação aos três últimos meses de 2016. A expectativa dos analistas consultados pelo Boletim Focus é que a produção industrial suba 1,30% em 2017.