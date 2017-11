Black Friday: desconto fake e falta de produto lideram queixas

O Procon de São Paulo registrou 320 atendimentos realizados referentes à Black Friday, que ocorre nesta sexta-feira. A conta inclui 160 reclamações e 160 consultas e orientações feitas desde as 18h da última quinta-feira até as 11h de hoje. A instituição faz plantão especial por causa da data.

Três empresas estão empatadas no topo de reclamações no ranking do ProconSP: B2W (Americanas.com, Submarino e ShopTime), Via Varejo (Extra.com, CasasBahia.com e PontoFrio.com) e Magazine Luiza. As três empresas têm 19 registros cada.

O principal problema relatado pelos consumidores, dentre todas ocorrências durante a Black Friday, foi de desconto irreal em produtos e frete (maquiagem). A prática representou 38,75% das reclamações (62 registros). Em seguida, estão indisponibilidade de produto e serviço (fim de estoque), com 27,50% e divergência de valor na hora de finalizar a compra, com 16,25%.

Empresas falam

Procurada, a B2W disse que não se manifestaria a respeito. As demais empresas não se manifestaram até o momento. O posicionamento será incluído assim que for recebido.