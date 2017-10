PIS/Pasep: depósitos das cotas acontecem nesta terça-feira

Os recursos das cotas do PIS e do Pasep para idosos começam a ser depositados nesta terça-feira para quem tem conta na Caixa e no Banco do Brasil, respectivamente. O crédito dos recursos acontece para quem tem mais de 70 anos, de forma automática. Quem não tem conta nas instituições poderá fazer saques a partir de quinta-feira.

O crédito nas contas é a primeira das três etapas de pagamentos das cotas acumuladas no PIS e no Pasep. A partir do dia 17 de novembro, os aposentados terão direito a sacar os recursos e, após o dia 14 de dezembro, homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62. A Caixa estima que serão creditados cerca de 6,2 bilhões de reais nesta primeira etapa, sendo que 148,3 milhões de reais (193.900 cotas) serão depositados hoje. A estimativa do Banco do Brasil é de depositar 90,2 milhões de reais (50.300 cotas) na terça.

O saque das cotas do PIS e do Pasep foi definido por medida provisória do governo federal em agosto. A expectativa é de que a medida beneficie 8 milhões de trabalhadores, injetando 15,9 bilhões de reais na economia.

Tem cotas no PIS ou no Pasep quem trabalhou com carteira assinada entre os anos de 1971 e 1988. O PIS é o programa para trabalhadores da iniciativa privada, enquanto o Pasep é o seu equivalente para o serviço público.