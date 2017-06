Novo recurso do Facebook mostra onde encontrar wi-fi gratuito

O Facebook começa a disponibilizar a partir de hoje uma nova ferramenta para os usuários. O find wi-fi ajuda a localizar redes de internet disponíveis mais próximas do usuário, mas somente aquelas compartilhadas por estabelecimentos.

“Assim, onde quer que estejam, os usuários podem facilmente encontrar as conexões mais próximas quando a rede de dados estiver fraca”, disse a empresa em comunicado.

Para localizar conexões disponíveis, clique na aba “mais” no aplicativo do Facebook e depois em “encontrar redes wi-fi” para ativar a ferramenta. Você poderá então navegar por um mapa com os pontos mais próximos de Wi-Fi disponíveis, além de saber mais sobre os estabelecimentos com eles.

Para ter o recurso é necessário instalar a versão mais recente do aplicativo – a atualização só está disponível para aparelhos com sistemas operacionais iOS e Android.

Apesar de ter sido lançada oficialmente no ano passado, só agora os usuários de todo o mundo passam a ter acesso à ferramenta. Empresa não informou quando o find wi-fi começa a funcionar no Brasil.

Confira o passo-a-passo para utilizar a ferramenta também em vídeo: