Novo golpe no WhatsApp promete saque de conta do FGTS

A Eset, empresa de detecção proativa de ameaças, identificou um novo golpe circulando nas mensagens do WhatsApp. O novo golpe promete a liberação do saque da conta inativa do FGTS.

O golpe pede para a pessoa preencher seus dados e dessa forma ficar sabendo se está na lista daqueles que podem sacar até 1.760 reais do FGTS. A mensagem informa ainda que mais de 7.200 pessoas já sacaram seu FGTS dessa forma.

Para que a lista de beneficiários seja liberada, os golpistas pedem ainda que a pessoa compartilhe a mensagem com cinco amigos no WhatsApp.

Segundo a Eset, mais de 135 mil pessoas clicaram na falsa mensagem de liberação do FGTS. É fácil cair neste golpe, já que o governo liberou neste ano o saque das contas que ficaram inativas no FGTS até dezembro de 2015. O saque pode ser realizado de março a julho e foi estendido para situações excepcionais: doentes e presos.

A dica de segurança da Eset é não clicar nem abrir mensagens suspeitas, além de desconfiar sempre. “Para proteger seus amigos e parentes, não compartilhe publicações deste tipo. Mesmo não realizando a propagação de um malware, esses ataques podem causar prejuízos financeiros às vítimas”, explica Cassius Puodzius, security researcher da Eset América Latina.

A empresa informa que os cibercriminosos se preocuparam em impedir a análise do código. Ao acessar a página por meio de um navegador de desktop e, em seguida, clicar com o botão direito do mouse, o usuário recebe a mensagem: “Desculpa, mas por questão de segurança você não pode copiar o conteúdo”.