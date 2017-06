Metroviários e bancários aderem à greve de 30/06; saiba quem para

As centrais sindicais estão convocando os trabalhadores a aderir à greve de sexta-feira, dia 30/06. A mobilização é um protesto contra a reforma trabalhista e o governo Temer.

Diferentemente das paralisações de 15 de março e 28 de abril, a manifestação de 30/06 não está sendo chamada de greve geral pelas centrais, pois muitas categorias importantes não aderiram. Esse é o caso dos motoristas de ônibus e ferroviários da CPTM.

Entre as categorias que já confirmaram participação na greve de sexta em São Paulo estão os metroviários e os bancários. Os movimentos sociais Brasil Sem Medo e Frente Popular vão engrossar os protestos. O MTST também participará do dia de manifestações e luta.

Em São Paulo, os protestos começam cedo, às 4h30, no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Às 16h, haverá um ato em frente ao Masp, na avenida Paulista, região central da cidade.

Em seu perfil no Facebook, o presidente da CUT, Vagner Freitas, convoca os trabalhadores a aderirem à greve mesmo que seu sindicato não pare. “Venha pra greve, convoque seu companheiro. […] Vá ao sindicato de outras centrais. Nós temos condição de barrar essas reformas.”

Veja abaixo a lista de categorias que confirmaram adesão à greve e paralisações marcadas:

Acre

– Bancários

– Sinteac

– Urbanitários

– Correios

– Adufac

– Sindacs

– Sinpospetro

– Sintest

– Auditores fiscais

– Vigilantes

Às 8h tem ato em frente ao Palácio Rio Branco

Alagoas

Bancários

Às 8h tem ato na Praça dos Martírios, centro de Maceió

Amapá

Às 8h tem ato na Praça da Bandeira, em Macapá.

Bahia

Às 6h30 tem manifestação no Iguatemi

Às 15h tem manifestação em Campo Grande, em Salvador

Ceará

– Transporte (Conlutas)

– Educação

– Comércio e Serviço

– Metalúrgicos

– Servidores Públicos

– Bancários

– Rurais (CUT) vão reforçar os atos

Às 9h tem concentração para o ato na Praça da Bandeira, em Fortaleza.

Distrito Federal

– Bancários

– Professores

– Correios

– Comércio

Serão realizados atos descentralizados em várias cidades do entorno

Espírito Santo

– Metalúrgicos

– Professores

– Construção civil

– Eletricitários,

– Comerciário,

Às 12h tem ato na Assembleia Legislativa, em Vitória.

Goiás

A concentração para o ato será a partir das 8h, na Praça Cívica, em Goiânia.

Minas Gerais

Às 9h, começa a concentração para o ato será na Praça da Estação, na avenida dos Andradas, em Belo Horizonte.

Às 9h tem ato também na Praça da Estação, em Juiz de Fora

Mato Grosso

– Bancários

– Educação

– Servidores Federais

– Rodoviários,

Às 15h, tem ato na Praça Ipiranga, centro de Cuiabá.

Pará

Às 11h tem ato na Praça da República, com caminhada para o bairro São Brás

Estão programadas também greves e atos em Marabá, Altamira, Santarém, Itaituba e Barcarena.

Pernambuco

Às 15h, tem ato Político-Cultural, Arraiá da Greve Geral, na Praça da Democracia, no Derby, em Recife.

Piauí

Às 8h tem inicio a concentração para o ato na Praça Rio Branco, em Teresina.

Rio de Janeiro

Às 17h tem ato na Candelária

Rio Grande do Norte

Às 15h tem ato em frente a Igreja do Alto de São Manoel, em Mossoró

Rondônia

Às 8h, tem concentração para o ato na Praça Três Caixas D’Água, em Porto Velho.

Roraima

– Professores da UFRR

Sergipe

– Rodoviáros

São Paulo

– Metroviários

– Bancários,

– Rodoviários da CUT no ABC

– Professores do ABC

– Professores de Osasco farão aula pública no calçadão

Também estão previstos protestos em Araraquara, Campinas, Ribeirão Preto

Tocantins

– Educação