Lendário hotel Waldorf Astoria fechará as portas indefinidamente

O Waldorf Astoria, um ícone da hotelaria de Nova York, fechará as portas no dia 28 de fevereiro – e sem prazo previsto para reabertura. A medida será tomada para que 1.100 de seus 1.413 quartos sejam transformados em apartamentos de luxo.

Inaugurado em 1931, quando foi considerado o maior hotel do mundo, com seus 47 andares e mais de 1.400 quartos, o Waldorf Astoria hospedou todos os presidentes americanos desde a gestão de Herbert Hoover, que deixou a Casa Branca em 1933. Ao longo desses mais de 80 anos, estrelas do quilate de Sophia Loren, Elizabeth Taylor e Frank Sinatra, em algum momento, fizeram do hotel não apenas um local de estadia temporária, mas suas residências.

A seguradora chinesa Anbang Insurance comprou o Waldorf Astoria em 2014 por 1,95 bilhão de dólares. No ano passado, a empresa anunciou o plano de transformar boa parte dos quartos em apartamentos residenciais. Agora, a data de fechamento ao público está definida.

Além de receber estrelas e inúmeros presidentes ao longo dos anos, o hotel também foi “personagem” importante em várias produções cinematográficas de relevo. A lista inclui filmes como O Grande Gatsby (1974), O Poderoso Chefão – parte 3 (1990) e Perfume de Mulher (1992).