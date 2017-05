Inscrições para curso de gestão pública terminam na quarta

As inscrições para o curso Master em Liderança e Gestão Pública do Centro de Liderança Pública (CLP) terminam nesta quarta-feira. As aulas começam no dia 16 de agosto.

O curso é uma pós-graduação lato sensu voltada a profissionais que atuem com políticas públicas, como gestores e consultores.

O programa tem carga horária de 400 horas, em 16 meses, incluindo um módulo internacional de uma semana na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Entre os temas abordados estão articulação institucional, planejamento orçamentário, liderança, gestão de equipes, mediação de conflitos e inovação.

Esta é a quarta edição do programa de pós-graduação, que já formou 64 pessoas. Entre os alunos que já fizeram a especialização do CLP estão prefeitos, secretários municipais, secretários estaduais e vereadores. Mais informações no site da instituição.