FGTS: manhã do primeiro dia tem filas e trabalhadores com dúvidas

O primeiro dia de saques de recursos das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) teve filas na Caixa e trabalhadores com dúvidas sobre o benefício. As agências do banco abriram excepcionalmente duas horas mais cedo nesta sexta-feira (às 8h). Tem direito de sacar os valores nesta primeira etapa quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro.

Edilson Moreira da Silva, 34 anos, é analista de conteúdo e escolheu a agência do bairro Cambuci, na região central de São Paulo, para a segunda tentativa de retirar o dinheiro. Ele baixou o aplicativo do FGTS para consultar o saldo das suas contas inativas. “Fui na lotérica e falaram que não havia nada, mas no aplicativo aparece. Usando o Cartão Cidadão, não consegui sacar. Tenho conta poupança na Caixa e o valor não consta lá também. A divulgação foi boa, mas, na prática, é diferente”, disse.

Ele escolheu sacar o FGTS hoje porque está voltando de férias. “Vou pagar dívida, trabalhador vive para pagar conta”, afirmou. Por volta das 10h45, havia uma fila de cerca de 20 pessoas esperando por orientação nesta agência.

A modelo Jaqueline Ciocci, de 22 anos, recebeu da avó a informação de que o saque começava hoje e resolveu consultar o saldo no banco.”Se tiver, vou guardar. Mas tenho algumas coisas maiores pra comprar esse ano”, contou. Ela disse que chegou às 10h porque não sabia da antecipação do horário.

O manobrista Alan Cardoso dos Santos, 25, consultou o saldo pelo site, mas descobriu que a empresa em que trabalhava não depositou o valor do FGTS. “Não sei quanto dinheiro tem para sacar, por conta desse problema”. Ele foi à Caixa localizada na Avenida Faria Lima, também na capital paulista. A orientação da Caixa para Cardoso foi que ele tentasse resolver a situação dentro da agência.

Primeira etapa

Nesta primeira etapa serão liberados o saque para 4,8 milhões de trabalhadores. Ao todo, 30,2 milhões têm direito ao saque, um montante de 43,6 bilhões de reais, que está em 49,6 milhões de contas inativas.

Os beneficiários com caderneta de poupança individual na Caixa receberão o dinheiro automaticamente em suas contas. Nesta primeira leva, o número que receberá recursos do fundo através desta modalidade é de 1,65 milhão de pessoas.

A partir de hoje, serão 1,2 milhão de beneficiários que poderão sacar com o Cartão do Cidadão no autoatendimento da Caixa (caixas eletrônicos), lotéricas e correspondentes –aqueles com direito a receber menos de 3.000 reais. Os demais terão de sacar nas agências da Caixa.