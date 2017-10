Facebook libera transferência de dinheiro via Paypal no Messenger

O Facebook liberou a transferência de dinheiro pelo aplicativo Messenger por meio do Paypal. Por enquanto, a novidade está disponível apenas nos Estados Unidos para usuários com iPhone. Não há previsão para liberação desse recurso no Brasil.

Segundo o Payal, a mudança permitirá que os usuários do Facebook solicitem e enviem recursos para sua rede de contatos.

Desde março, já era possível transferir dinheiro pelo Messenger, mas era necessário cadastrar um cartão de crédito ou débito.

Para fazer a transferência é preciso iniciar uma conversa com o destinatário da remessa, clicar no botão mais e depois selecionar o ícone verde. Quando for confirmar a transferência, é preciso alternar as opções para o ícone Paypal.

Segundo a empresa, a novidade estará disponível em breve para usuários com telefones com sistema operacional Android.