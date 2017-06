Eunício quer votar reforma trabalhista antes do recesso

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), disse nesta quarta-feira que vai colocar a reforma trabalhista no plenário assim que a matéria sair da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). A proposta está sendo analisada hoje na comissão.

Eunício disse esperar que se a reforma ganhar regime de urgência, terá emendas apresentadas e analisadas em plenário, o que permitirá que a proposta seja votada já na semana que vem.

“Se a CCJ votar esta matéria hoje, e eu espero que vote, vou pautar a matéria. Se ao final da discussão a matéria for aprovada na comissão, ou rejeitada, o que for da vontade dos senadores, e eu espero que aprove, o Brasil todo espera por isso, essa matéria vai para o plenário em regime de urgência”, afirmou.

Caso a discussão se prolongue, Eunício afirmou que a reforma será votada na primeira semana de julho. Seu compromisso, assegurou, é votar o projeto antes do recesso parlamentar.

O recesso parlamentar começa no dia 18 de julho, uma terça-feira. No entanto, o último dia de votações no plenário deve cair na quarta-feira anterior, dia 12 de julho.

O presidente informou também que vai atrasar a ordem do dia da sessão desta quarta para não interromper a discussão do projeto na CCJ, uma vez que o “desfecho” da reforma está sendo esperado por todo o país.

(Com Agência Senado)