Doria exige vistoria e identificação de motoristas de apps

Os motoristas de aplicativos terão de se submeter a uma série de exigências para conseguir exercer a atividade de forma regular na cidade de São Paulo. Resolução da Prefeitura de São Paulo publicada hoje no Diário Oficial do Município regulamenta os requisitos mínimos para os motoristas de aplicativos – chamados de operadoras de tecnologia de transporte credenciadas.

As exigências vão desde a forma de se vestir e cuidados com o veículo até a formação do profissional.

Em relação ao guarda-roupa, a resolução determina que os motoristas estão proibidos de exercer a atividade vestidos com camiseta esportiva, regata, moletom, roupa de clube e chinelos.

Para ser usado no transporte de passageiros, o veículo precisará passar por uma vistoria e ter, no máximo, 5 anos de fabricação. Segundo a resolução, todos os carros precisarão ter Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo (CSVAPP), que será regulamentado pelo Departamento de Trânsito.

O motorista precisará passar por curso de treinamento, que serão ministrados por Centros de Formação de Condutores. Os cursos terão 16 horas de duração, sendo 12 horas a distância e quatro horas de aulas presenciais.

O pedido de registro nesse cadastro será negado a motoristas condenados por crime doloso, culposo e condenados por crime de trânsito de qualquer espécie.

Os motoristas também deverão afixar em local visível para o passageiro sua identificação, com foto e número de registro no cadastro municipal de condutores.

A resolução dá o prazo de 180 dias para aplicativos e motoristas se adequarem às novas exigências. Veículos com mais de oito anos poderão circular desde que possuam freios ABS.