‘Dia sem impostos’: confira os locais dos descontos pelo Brasil

O Dia da Liberdade de Impostos, organizado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem), promete oferecer combustíveis, alimentos e até mesmo um carro por preços abaixo dos praticados normalmente. A iniciativa, que acontece nesta quinta-feira em 12 estados e no Distrito Federal, quer mostrar o impacto dos tributos nos preços finais de alguns produtos oferecidos aos brasileiros.

De acordo com a CDL Jovem, cerca de mil lojas e 10 shoppings irão participar do Dia da Liberdade de Impostos, além de postos com mais de 100 mil litros de combustível disponíveis. Confira:

Manaus / AM

– Amazonas Shopping

Fortaleza / CE

– Ceará Moda Shopping

Vitória / ES

– Shopping Vila Velha

– Supermercado Extrabom

Macapá / AM

– Garden Shopping

Joinville / SC

– 8 mil litros de gasolina (Postos da rede Zandoná. Rua Inambu, 791, e na Rua Benjamin Constant, 2.946, bairro Costa e Silva)

– Joinville Garden Shopping

– 1 carro (Peugeot 208 Active, exposto no shopping Garten, Av. Rolf Wiest, 333 – Bom Retiro)

– 150 pizzas (Pizzaria Pizza na Pedra, Rua Visconde de Taunay, 1.223)

– Vendas da empresa MeusPedidos.com no dia 01/06 serão sem imposto, além de 50 ingressos pra um evento de empreendedorismo em outubro também sem impostos

Rondonópolis / MT

– 10 mil litros de etanol (Posto Campeão, rua Dom Pedro II, 150, 21070-031)

Brasília / DF

– 45 mil litros de gasolina (Postos Jarjour Asa Norte, Jarjour Asa Sul e Jarjour Taguatinga)

– 1 carro (Concessionária Champion Peugeot)

Juazeiro do Norte / CE

– Cariri Garden Shopping

Resende / RJ

– 2.250 litros (Posto Petrograal, R. São Domingos da Calçada, 38 – Paraíso, Resende – RJ, 27535-020)

Farroupilha / RS

– Ações de conscientização em redes sociais e com a imprensa

Volta Redonda / RJ

– 2.000 litros de gasolina (Posto Rede Brasil, Av. Almte. Adalberto de Barros Nunes, 3740 , Retiro – Volta Redonda)

Salvador / BA

– Shopping Barra

Chapecó / SC

– 3.000 litros de gasolina (Posto Gambatto, Avenida Fernando Machado, esquina com a Rua João Martins, no bairro São Cristóvão)

Belo Horizonte / MG

– 5.000 litros (Posto Pica Pau, avenida do Contorno, 10.325, no bairro Barro Preto)

– 600 lojas pela cidade

– Itaú Power Shopping

Barra Mansa / RJ

– 2.000 litros de gasolina (Posto Aliança Center, R. Dr. Francisco Viléla de Andrade Neto, 13 – Centro, Barra Mansa – RJ, 27330-590, (24) 3323-1128)

Florianópolis / SC

– 2 mil litros de gasolina (Posto Camarão, localizado na rua Jorge Lacerda, 1.625, no bairro Costeira do Pirajubaé, em Florianópolis)

– Refeição (Restaurante Montana Grill do Beiramar Shopping. Rua Bocaiúva, 2468)

Barra Velha / SC

– 5 mil litros de gasolina (Posto da Parada Havan, Rodovia BR 101, 1019 – Centro)

Brusque / SC

– 5 mil litros de gasolina (Posto Havan, no bairro centro na Rodovia Antonio Heil, nº 320)

– Cosméticos e serviços de beleza (Lótus Beleza, Avenida Hugo Schlosse, nº 485 – Bairro Jardim Maluche)