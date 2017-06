Corinthians lança operadora própria de telefonia celular

O Corinthians terá sua própria operadora virtual de telefonia celular. É a +Smartimão, que começa a oferecer pacotes de telefonia e dados a partir de domingo (11).

Os clientes da operadora podem escolher entre pacotes pré-pagos de R$ 7,99 por semana (200 MB de internet e ligações ilimitadas entre usuários da rede Smartimão e Vivo) até um plano de 5G mensal, por R$ 190,99 reais. Este último plano dá direito a ligações ilimitadas entre clientes da +Smartimão e 420 minutos para outras operadoras.

Além do serviço de telefonia móvel, a +Smartimão vai oferecer conteúdo exclusivo diário e acesso a experiências junto ao time.

Para ter acesso a esses conteúdos, os torcedores terão de baixar o aplicativo do +Smartimão. Por meio do aplicativo, a torcida poderá acompanhar entrevistas, depoimentos, informações sobre contratações, cobertura de todos os campeonatos, coletivas de imprensa, além de participar de bate-papo com os jogadores.

Os clientes que ativarem seus chips até o dia 15 concorrem a prêmios, como viagens ao Chile, ingressos para os jogos do Brasileirão e cadeira cativa na Arena Corinthians.

O chip estará disponível para venda no site www.smartimao.com, nas lojas Poderoso Timão e através de pontos de venda, que estarão no Parque São Jorge às sextas, sábados e domingos nos meses de junho e julho.