Como está a Lojas Americanas de MG após o tumulto na madrugada

O caos registrado durante a madrugada parece não ter espantado os clientes das Lojas Americanas de Juiz de Fora, Minas Gerais, nesta Black Friday. A maior e mais antiga unidade da rede na cidade, situada no centro, registrava uma fila média de 2 horas em seus caixas na tarde de hoje, além de um movimento mais alto que o normal.

Ainda com gôndolas praticamente destruídas e alguns produtos sem preço aparente – o que é proibido por lei – a loja estava tomada por pessoas de todas as idades. Inclusive mães, que preferiam carregar os bebês no colo para poder colocar mais produtos nos carrinhos.

A auxiliar de saúde bucal Jennifer Ferreira foi até o estabelecimento em busca de jogos eletrônicos e avaliou que os preços estavam realmente mais baixos. Ela decidiu acrescentar sabão líquido e sabonetes às compras enquanto sua amiga guardava seu lugar na fila. Jennifer disse que decidiu levar os itens, que não estavam nos planos iniciais, por considerar o valor deles como “muito bom”.

O caso foi semelhante ao de outras pessoas que conversaram com a reportagem de VEJA, que foram até a loja decididas a levar determinado produto e adquiriram mais por conta dos descontos.

Enquanto aguardava para entrar na loja, uma balconista, que pediu para não ser identificada, contou que a mãe esteve na loja durante a madrugada. Ela conseguiu comprar uma TV e um forno de micro-ondas, mesmo com todo o tumulto. A balconista disse que a economia foi grande, mas não revelou valores.

Fluxo

Em uma das entradas da loja – a do Calçadão da Rua Halfeld, uma das mais movimentadas do comércio local – funcionários tentavam controlar o fluxo de pessoas, permitindo a entrada em grupos de dez. Houve pequenas aglomerações devido a isto. Já na entrada da Rua Marechal Deodoro, não havia nenhuma retenção.

Além das Lojas Americanas, grandes varejistas como Casas Bahia e Magazine Luiza, aderiram à Black Friday na cidade. Os estabelecimentos locais também oferecem descontos por conta da data. No entanto, o movimento parecia maior nas Lojas Americanas no início da tarde desta sexta.

No Facebook

O tumulto na unidade das Lojas Americanas foi registrado pela página Juiz de Fora da Depressão, que possui mais de 200.000 seguidores no Facebook. As postagens mostraram a enorme fila que se formou na porta do local e que chegou a virar o quarteirão. Nos comentários, seguidores relatam não terem conseguido ficar dentro do estabelecimento devido ao intenso calor e ao grande número de pessoas se espremendo.

Houve também relatos de brigas por causa de produtos. Muitos se mostraram chocados com os vídeos e fotos que foram publicadas. Alguns afirmam que preferem comprar online, justamente para não enfrentar tumultos, filas, e por causa do medo de serem furtados durante as compras.

Empresa

Procurado pela reportagem, um dos gerentes das Lojas Americanas, afirmou que a loja não está se pronunciando sobre os reflexos da Black Friday.