Centro de idiomas Cel.Lep compra escola de programação MadCode

A escola de idiomas Cel.Lep anunciou nesta quinta-feira que adquiriu a rede MadCode, voltada ao ensino de programação de computadores para crianças e adolescentes. O valor do negócio não foi revelado.

A aquisição irá permitir a Cel.Lep aumentar o número de unidades -de 45 para 78 filiais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Segundo a empresa, também haverá a unificação comercial e operacional dos serviços, mas as duas marcas seguirão independentes.

De acordo com a escola de idiomas, o negócio foi fechado após seis meses de estudo. “A aquisição da MadCode reforça nossa visão inovadora de ensino e abre um novo caminho para atuarmos no desenvolvimento de duas competências – o inglês e a programação – que são fundamentais para o futuro das crianças e adolescentes”, afirmou, em nota, o diretor geral do Cel.Lep, Felipe Franco.

A MadCode foi fundada em 2014, enquanto a Cel.Lep completa 50 anos em 2017.

O setor vem registrando grandes aquisições neste ano. Em maio, o empresário Carlos Wizard Martins, fundador da escola de idiomas Wizard, adquiriu uma parcela de 35% da rede Wise Up, por cerca de US$ 200 milhões.

A rede Wise Up pertence ao empresário Flávio Augusto da Silva. De acordo com Wizard, as conversas para adquirir uma parcela da rede, que era sua concorrente, vinham desde 2008.