Caixa anunciará calendário do saque do FGTS nesta terça-feira

A Caixa divulgará às 11h desta terça-feira o cronograma de saques das contas do FGTS que ficaram sem receber depósitos desde 31 de dezembro de 2015. O anúncio será feito no Palácio do Planalto, mas ainda não há confirmação se o presidente, Michel Temer, participará do evento. A expectativa é que os pagamentos comecem a ser realizados a partir de março, segundo o mês de aniversário de cada trabalhador, e a instituição deve também anunciar um site para que os trabalhadores façam a consulta sobre a sua situação.

A regra que libera os recursos foi anunciada pelo governo em dezembro, como forma de dar um impulso na economia e ajudar endividados. Mas faltava um cronograma de liberação para evitar que o fluxo de pessoas congestionasse as agências e para que o grande volume dos pagamentos pudesse ser viabilizado- a estimativa é que 30 bilhões de reais possam ser sacados.

Antes da mudança na regra do saque, somente contas que tivessem ficado por pelo menos três anos sem depósito – e cujo trabalhador estivesse sem emprego formal pelo mesmo período – eram consideradas inativas e podiam ser acessadas. Mesmo se a conta não estiver inativa, é possível sacar ou usar o dinheiro do FGTS sob algumas condições especiais.