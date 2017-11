Burger King lança seu maior e mais caro sanduíche no país

O Burger King anunciou hoje o lançamento do maior sanduíche da marca no país. É o Mega Stacker Atômico, que leva quatro fatias de hambúrguer, 16 tiras de bacon e oito pedaços de queijo.

Não sai barato comer o mega sanduíche. A versão de quatro andares custa de 38,90 reais a 41,90 reais, dependendo do restaurante.

Há opções com dois ou três hambúrgueres do mesmo sanduíche e, consequentemente, com menos bacon e queijo. Os preços máximos desses sanduíches variam de 33,90 reais a 37,90 reais, dependendo da quantidade de hambúrgueres.

O McDonald’s lançou nesta semana o novo sanduíche da linha premium, o Quatro Formaggi. O lanche da linha Signature é recheado com quatro tipos de queijo – muçarela, emental, parmesão, cheddar -, bacon e tomate.

O preço dele é o mesmo dos demais da linha Signature: 29,90 reais.