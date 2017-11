Black Friday: Burger King enfrenta McDonald’s com balde de fritas

O Burger King e o McDonald’s vão disputar durante a Black Friday brasileira o posto de quem oferece mais batata ao cliente. O Burger King vai trocar a batata média dos clientes por um balde de batata durante a Black Friday, que acontece nesta sexta-feira. A novidade foi divulgada após o McDonald’s anunciar que vai oferecer refil de McFritas para os clientes.

A promoção de fritas do Burger King vale para a compra de três combos: cheddar duplo, whopper ou cheeseburger duplo com bacon. Na compra desses combos, o cliente receberá um balde de batata frita e dois sachês de maionese (além do refil grátis). O valor de qualquer um dos combos é de 19,90 reais.

A rede de fast food também vai incluir alguns sobremesas nas ofertas da Black Friday. O consumidor vai pagar seis reais por dois Sundaes, desembolsar 10 reais na compra de dois Shakes Crocantes pequenos e oito reais em dois BK Mix M&M’s Chocolate e Amendoim.