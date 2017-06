Banana Split do Minions reforça novo cardápio do McDonald’s

Os Minions voltam nesta semana para o cardápio do McDonald’s. A partir de amanhã, a banana split do Minions passa a ser vendida em todos os restaurantes da rede no país.

A novidade faz parte da campanha de lançamento dos novos brindes do McLanche Feliz, que passa a contar com 12 novos bonequinhos do Minions.

Nos Estados Unidos, o cardápio do Minions é mais incrementado que no Brasil: conta com batata frita, nuggets e casquinha inspirados nos personagens amarelos. A banana split é uma torta – a sobremesa é composta por duas mini tortas de banana, três porções de sorvete de baunilha, calda, farofa de paçoca e dois canudos wafer.

Além da banana split, o McDonald’s traz mais três itens ao cardápio de inverno: sanduíche, batata e novo sabor de McFlurry.

O sanduíche Signature Caprese virá acompanhado da McFritas 4 Queijos – além do molho, as batatas vêm cobertas de queijo parmesão ralado.

O sanduíche é composto por um pão tipo brioche, hambúrguer, queijo, alface crespa, tomate grelhado na chapa, além do novo molho creamy pesto.