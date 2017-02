99 lança máquina para pagamentos com cartão de crédito e débito

A empresa de transporte urbano 99 vai lançar em março uma máquina para receber pagamentos com cartão de crédito e débito. A maquininha poderá ser usada tanto nas corridas de táxi da 99 como na Pop, modalidade que concorre diretamente com a Uber _viagens são feitas por motoristas autônomos.

Hoje, pagamentos na 99 só podem ser feitos com paypal ou cartão de crédito cadastrado no aplicativo. Já a Uber aceita pagamentos em dinheiro ou cartão de crédito. Nenhuma delas aceitava pagamento em cartão de débito, opção que a 99 passará a dar. Taxistas sem vínculo com empresas de transporte já trabalham nas ruas com máquinas que aceitam cartão de débito e crédito.

A novidade será testada em São Paulo, e há previsão de ampliar o atendimento para as 550 cidades em que a empresa atua.

Atualmente, os pagamentos aos taxistas cadastrados e aos autônomos é creditado no mesmo dia em um cartão de débito dado aos profissionais. A empresa calcula que, após o pagamento na máquina da 99, o dinheiro ficará disponível ao motorista ou taxista em até 5 minutos.

A máquina terá um custo de 718 reais aos motoristas. A promessa da empresa é que ela vai oferecer melhor conectividade que as concorrentes, pois aceita até quatro chips de operadoras diferentes ao mesmo tempo.

A máquina vai aceitar débito e crédito, dos cartões Visa e Mastercard.