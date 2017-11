Um toque de realeza em Star Wars – Os Últimos Jedis

Vivo fosse, Darth Vader diria que “há um distúrbio real na força”. William e Harry, membros da nobreza inglesa, fizeram uma participação especial em Star Wars – Os Últimos Jedi. O segredo foi revelado pelo ator John Boyega, que na saga interpreta o personagem Finn. Boyega contracenou diretamente com os príncipes, que estavam disfarçados de stormtroopers.

Os rumores sobre a participação dos filhos de Lady Di e do príncipe Charles começaram em abril, quando os irmãos visitaram os estúdios Pinewood, em Londres, onde Os Últimos Jedi estava sendo filmado. Naquela ocasião, o mesmo John Boyega havia desmentido qualquer participação dos príncipes nas filmagens. A assessoria de imprensa dos príncipes não confirmou a presença deles na saga especial. O ator Tom Hardy e o cantor Gary Barlow, do Take That, estão em Os Últimos Jedi, que tem sua estreia prevista para dezembro de 2017.