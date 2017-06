Governo Temer tem aprovação de 7% dos brasileiros

Nova pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada no sábado, dia 24, revelou que o governo de Michel Temer (PMDB) é atualmente considerado ótimo ou bom por apenas 7% da população do país. Trata-se da pior avaliação de um governo federal na história do Brasil nos últimos 28 anos. Somente José Sarney (PMDB) havia ficado abaixo do patamar, com 5%, em 1989.

O levantamento, que ouviu 2771 pessoas, também mostrou que 69% dos brasileiros consideram a gestão de Temer ruim ou péssima e 23% regular. Em abril deste ano, o instituto havia mostrado um resultado um pouco melhor: 9% consideravam sua gestão boa ou ótima e 61% ruim ou péssimo.

LEIA MAIS

Em abril de 2016, Dilma Rousseff (PT), às vésperas de sofrer um impeachment, havia recebido 13% de aprovação pelo Datafolha.