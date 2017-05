Família de Gilmar Mendes é fornecedora da JBS

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o ministro do STF Gilmar Mendes revelou que sua família fornece gado para a processadora de carne de Joesley Batista, a JBS. Disse o ministro à reportagem: “Minha família é de agropecuaristas e vendemos gado para a JBS no Mato Grosso”. Ainda de acordo com Mendes, quem negocia valores com a companhia é um de seus irmãos.

O ministro acredita que a relação comercial entre as famílias não o impede de participar de votações futuras relacionadas à JBS no Supremo. A revelação foi feita quando o ministro foi questionado a respeito de um encontro recente que teve com Joesley, em Brasília. O encontro, afirmou Gilmar Mendes, ocorreu para tratar de questões ligadas ao agronegócio.