Cabral é denunciado por 184 crimes de lavagem de dinheiro

Alvo de três ações penais na Justiça Federal, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB) pode ser colocado pela quarta vez no banco dos réus. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denunciou ao juiz federal Marcelo Bretas o peemedebista por 184 crimes de lavagem de dinheiro investigados na Operação Eficiência, desdobramento da Lava Jato no Rio.

Além de Cabral, os procuradores acusam outras dez pessoas, incluindo a ex-primeira-dama fluminense Adriana Ancelmo, a quem são atribuídos sete atos de lavagem de dinheiro. Cabral e Adriana estão presos em Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó, Zona Oeste do Rio.

A denúncia do MPF, que classifica Cabral como “chefe de uma organização criminosa”, tem como base as delações premiadas dos irmãos Marcelo e Renato Hasson Chebar, doleiros e operadores financeiros do ex-governador no exterior. Em seus acordos de colaboração, os irmãos Chebar listaram operações de lavagem de dinheiro dentro e fora do país que, relacionadas ao esquema de corrupção liderado por Sérgio Cabral, somam 357,6 milhões de reais.

Conforme os investigadores, o dinheiro foi desviado de obras do governo do Rio de Janeiro durante a gestão do ex-governador, entre 2007 e 2014, como a reforma do Maracanã para a Copa do Mundo, a construção do Arco Metropolitano e o PAC das Favelas.

As apurações das operações Calicute e Eficiência apontam que Cabral cobrava 5% de propina sobre os contratos, enquanto assessores próximos, como os ex-secretários estaduais Wilson Carlos e Hudson Braga, cobravam 1%, a título de “taxa de oxigênio”.

O dinheiro teria sido lavado, de acordo com o Ministério Público Federal, de sete maneiras diferentes, incluindo pagamento de despesas pessoais de Sérgio Cabral e seus familiares. “Os conjuntos de atos de lavagem de dinheiro narrados tinham por objetivo converter os recursos de propina em ativos de aparência lícita e/ou distanciar ainda mais de sua origem ilícita o dinheiro derivado de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa”.

Além do ex-governador, da ex-primeira-dama e dos irmãos Chebar, foram denunciados pelo MPF os operadores financeiros Carlos Miranda, Carlos Bezerra, Sérgio Castro de Oliveira, Álvaro José Galliez Novis e Ary Ferreira da Costa Filho, o sócio de Adriana Ancelmo Thiago de Aragão Gonçalves e o ex-assessor de Cabral Francisco de Assis Neto.