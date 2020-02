O que será feito com o corpo de Adriano da Nóbrega?

A Justiça liberou o Instituto Médico Legal (IML) da obrigação de conservar o corpo de Adriano da Nóbrega em câmara de refrigeração.

A família do ex-capitão do Bope queria ter cremado o corpo. Mas foi impedida pela juíza do caso, Maria Izabel Pena Pieranti, que alegou não ter versão oficial do real motivo da morte: se foi troca de tiros ou se ele foi executado.

Em breve, um quarto juiz deverá pronunciar sobre o destino a ser dado ao corpo de Nóbrega.