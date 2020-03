Coronavírus: Colômbia fecha fronteiras com a Venezuela

O presidente da Colômbia, Iván Duque, anunciou o fechamento da fronteira do país com a Venezuela e restringiu a entrada de estrangeiros que estiveram na Europa e na Ásia nos últimos 14 dias, como medidas para deter a disseminação de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As medidas passaram a valer neste sábado, 14.

“Com isto fortalecemos a proteção do nosso país e damos um passo adicional para enfrentar esta pandemia global”, declarou o presidente na véspera. Segundo o último balanço da Organização Mundial da Saúde (OMS), o país registrava 13 casos confirmados. A vizinha venezuela anunciou ter dois casos confirmados.

Luego de revisión detallada con Gabinete sobre evolución de coronavirus, y acontecimientos de las últimas horas, me permito informarle al país las siguientes medidas: 1) A partir de las 5am, de este sábado, 14 de marzo, se cierran todos los pasos fronterizos con Venezuela. (1/3) Continua após a publicidade — Iván Duque (@IvanDuque) March 14, 2020

Na sexta-feira, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou “estado de alarme”, após as primeiras confirmações de Covid-19 no país. “Estamos iniciando uma quarentena coletiva, uma quarentena social”, disse Maduro em rede nacional de rádio e TV após firmar o decreto de alarme, uma forma de estado de exceção que lhe concede poderes especiais.

O governo suspendeu as aulas “em todos os níveis” no país a partir da próxima segunda-feira e “todos os tipos de reuniões públicas” estão proibidas. O Ministério do Interior e da Justiça do País indicou que o uso de máscara será obrigatório em todos os pontos de controle de fronteiras de pedestre, como é o caso da fronteira do país com o Brasil.

Os dois casos confirmados na Venezuela são de uma mulher venezuelana de 41 anos, que havia visitado os Estados Unidos, Itália e Espanha, e de um homem de 52 anos, que esteve na Espanha. Ambos moram no estado de Miranda, no norte do país. “Esses dois casos já estão absolutamente isolados, contatos diretos são determinados e toda a rede de contatos indiretos está sendo verificada”, afirmou o governo.

Continua após a publicidade

(Com AFP)