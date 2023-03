Youtube irá lançar recursos de IA para criadores de conteúdo

O YouTube anunciou que irá incorporará novos recursos de inteligência artificial em sua plataforma. A medida voltada para os criadores de conteúdo é uma das estratégias do Google, controlador do Youtube, para acompanhar os avanços em IA de empresas como a OpenAI Inc. e Microsoft Corp.

“O poder da IA ​​está apenas começando a surgir de maneiras que reinventarão o vídeo e tornarão possível o aparentemente impossível”, afirmou Neal Mohan, novo diretor-executivo do YouTube. Segundo ele, os criadores de conteúdo da plataforma terão em breve recursos que possibilitarão, por exemplo, trocar virtualmente de roupa em vídeos ou criar “cenários fantásticos de filme”. Os novos recursos, segundo Mohan, estarão disponíveis ​​“nos próximos meses”.

O Google, da Alphabet Inc., está sob pressão crescente para lançar produtos generativos de IA. Embora o Google seja visto há muito tempo como um pioneiro no campo da pesquisa de inteligência artificial, há uma percepção do mercado dte tecnologia que a empresa tem demorado para lançar serviços prontos para consumo do público em geral. Enquanto isso, rivais nos últimos meses lançaram produtos extremamente populares, incluindo o ChatGPT da OpenAI e o novo chatbot Bing da Microsoft, ganhando popularidade.

A novidade anunciada pelo Youtube não é a primeira iniciativa do Google nos caminhos da IA. No mês passado, a empresa anunciou o chatbot Bard, concorrente direito do ChatGPT. No ano passado, o Google declarou um “código vermelho” logo após o lançamento do ChatGPT – um movimento semelhante a acionar um alarme de incêndio internamente, fazendo com que os engenheiros de IA da empresa buscassem uma resposta.

Mohan, do YouTube, por sua vez, sinalizou que o Google manteria parte de sua cautela reflexiva. Em sua nota, ele destacou que a empresa dedicaria tempo para desenvolver seus recursos generativos de IA “com proteções cuidadosas”, bem como “proteções para adotar essa tecnologia com responsabilidade”.