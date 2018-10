Whirpool e Suzano são melhores empresas para entrevista de estágio

Whirpool, Suzano e Siemens são as melhores empresas para participar de uma entrevista de estágio. A conclusão é de levantamento da Love Mondays, plataforma que avalia empresas a partir do depoimento de funcionários. O site conta com uma seção em que os usuários descrevem suas experiências durante o processo de seleção.

No site, é possível acessar o depoimento de estagiários e cruzar informações. O candidato consegue, por exemplo, saber quais as perguntas mais frequentes na entrevista. As empresas escolhem, tradicionalmente, os meses de outubro e novembro para o agendamento das entrevistas e fases presenciais.

O levantamento da Love Mondays levou em consideração mais de 3.300 avaliações de 375 empresas. Em primeiro lugar, está a Whirpool: 94% dos entrevistados classificaram sua experiência como positiva. Na sequência, aparecem Suzano Papel e Celulose e Siemens, com 92% e 91%, respectivamente.

Os estagiários atribuíram notas de um a cinco para o nível de dificuldade da entrevista. Na escala, um representa o nível fácil — quanto maior o número, maior a dificuldade.

Conheça as melhores empresas para fazer uma entrevista de estágio:

1. Whirlpool

Percentual de experiência positiva: 94%

Nível de dificuldade do processo seletivo: 2,00

2. Suzano Papel e Celulose

Percentual de experiência positiva: 92%

Nível de dificuldade do processo seletivo: 2,11

3. Siemens

Percentual de experiência positiva: 91%

Nível de dificuldade do processo seletivo: 2,26

4. PepsiCo

Percentual de experiência positiva: 88%

Nível de dificuldade do processo seletivo: 2,25

5. Johnson & Johnson

Percentual de experiência positiva: 86%

Nível de dificuldade do processo seletivo: 2,14

6. White Martins

Percentual de experiência positiva: 86%

Nível de dificuldade do processo seletivo: 2,29

7. Embraer

Percentual de experiência positiva: 84%

Nível de dificuldade do processo seletivo: 2,19

8. General Motors (GM)

Percentual de experiência positiva: 83%

Nível de dificuldade do processo seletivo: 2,22

9. GlaxoSmithKline (GSK)

Percentual de experiência positiva: 82%

Nível de dificuldade do processo seletivo: 2,18

10. Nestlé

Percentual de experiência positiva: 82%

Nível de dificuldade do processo seletivo: 1,88

11. Nielsen

Percentual de experiência positiva: 82%

Nível de dificuldade do processo seletivo: 2,35

12. Souza Cruz

Percentual de experiência positiva: 82%

Nível de dificuldade do processo seletivo: 2,61

13. Procter and Gamble (P&G)

Percentual de experiência positiva: 82%

Nível de dificuldade do processo seletivo: 2,64

14. BRMalls

Percentual de experiência positiva: 81%

Nível de dificuldade do processo seletivo: 2,00

15. Globo

Percentual de experiência positiva: 81%

Nível de dificuldade do processo seletivo: 2,38

16. Natura

Percentual de experiência positiva: 80%

Nível de dificuldade do processo seletivo: 2,36

17. Volkswagen

Percentual de experiência positiva: 80%

Nível de dificuldade do processo seletivo: 2,05

18. Votorantim Cimentos

Percentual de experiência positiva: 80%

Nível de dificuldade do processo seletivo: 2,15

19. Solvay Group (Rhodia)

Percentual de experiência positiva: 80%

Nível de dificuldade do processo seletivo: 1,87

20. Vallourec

Percentual de experiência positiva: 80%

Nível de dificuldade do processo seletivo: 2,47