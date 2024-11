Wall Street tenta mudar de assunto com inflação após Trump anunciar Musk no governo

Os Estados Unidos divulgam nesta manhã a inflação oficial de outubro e trazem ares de novidade a Wall Street após dias em que só se fala em Donald Trump. A expectativa é de que os preços tenham subido para 2,6% ao ano, ante variação de 2,4% no período até setembro – a mínima desde fevereiro de 2021.

Ainda assim, não está claro se investidores vão conseguir direcionar as atenções ao CPI por muito tempo, dado que a formação do novo governo americano continua a ocupar o noticiário internacional. Trump anunciou os bilionários Elon Musk e Vivek Ramaswamy como membros do departamento de “Eficiência Governamental“.

Os futuros americanos começam a manhã no negativo, enquanto as bolsas europeias se recuperam. Na Europa, investidores acompanham a antecipação da eleição na Alemanha, que deve ocorrer no dia 23 de fevereiro.

Enquanto isso, o Brasil segue esperando a definição do pacote de corte de gastos. O governo decidiu incluir o Ministério da Defesa na tesourada, com negociações que devem avançar nesta quarta-feira. Sob a pressão do corte de gastos e do efeito-Trump, o dólar tem avançado ante o real. O Banco Central anunciou que venderá US$ 4 bilhões em leilão nesta manhã.

O fato é que Brasília tem monopolizado tanto a atenção da Faria Lima que a temporada de resultados corporativos virou uma nota de rodapé para investidores. Ainda assim, após o fechamento do mercado, haverá uma bateria pesada de números, com destaque para Nubank e Banco do Brasil, isso sem falar em companhias com números mais complexos, como Americanas e Casas Bahia.

Agenda do dia

9h: IBGE publica pesquisa mensal de serviços de setembro

9h: Diretor do BC Ailton Aquino palestra em evento da Febraban

9h30: Diretores do BC Diogo Guillen e Renato Gomes fazem reunião trimestral com economistas

10h30: EUA divulgam CPI de outubro

10h30: BC faz leilão de linha de US$ 4 bilhões

11h45: Lorie Logan (Fed/Dallas) discursa

14h: Alberto Musalem (Fed/St. Louis) discursa

14h30: Jeffrey Schmid (Fed/Kansas) discursa

17h: Diretor do BC Gabriel Galípolo fala em evento da BRAM

Balanços

Antes da abertura: Gol, Bradespar

Após o fechamento: Allos, Americanas, Azzas, B3, Banco do Brasil, Brava Energia, BRF, Casas Bahia, Cemig, Cosan, Cyrela, Equatorial, Hypera, JBS, Marfrig, Nubank, PagBank, Rede D’Or e Ultrapar

