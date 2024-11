Wall Street celebra Trump, bitcoin bate recorde e Tesla dispara 13%

Enquanto o Brasil ainda dormia, o republicano Donald Trump fez um primeiro discurso a apoiadores comemorando sua virtual vitória na eleição americana. No complexo processo eleitoral americano, Trump tinha 267 votos de delegados, dos 270 necessários, para levar a disputa – o que torna inviável uma virada de Kamala Harris.

Wall Street decidiu celebrar. Os futuros de S&P 500 e Dow Jones avançam mais de 2%, enquanto o Nasdaq sobe 1,8%. O bitcoin sobe mais de 6%, em sua máxima histórica. As ações da Tesla disparam mais de 13% no pré-mercado. O dólar está na maior cotação em um ano.

Não é uma leitura óbvia. Trata-se de uma das eleições mais atribuladas da história, mas até a semana passada, o mercado financeiro parecia ignorar as incertezas políticas. A volatilidade dos ativos financeiros foi baixa durante todo o período. O primeiro sinal de que Wall Street estava entrando na campanha veio com a subida do dólar. Depois, a alta da taxa de juros da dívida pública americana.

Trump pregou, durante a campanha, aumento no protecionismo à economia americana e uma política fiscal expansionista. Ambas medidas poderiam elevar a inflação, daí as apostas em juros mais elevados. A consequência é que mais gente migra recursos para os Estados Unidos, em busca do rendimento dos títulos públicos. Daí a escalada da moeda americana.

Continua após a publicidade

O contrassenso dessa história é que juros mais altos tendem a reduzir o lucro das empresas, pesando sobre as ações. A não ser que Wall Street aposte na vitória do protecionismo, na contramão do que prega o livre-mercado.

Durante seu primeiro mandato, Trump subiu o tom no conflito comercial com a China e impôs mais barreiras de importação para países do mundo todo – sobrou também para o Brasil, que teve, por exemplo, exportações de alumínio e aço sobretaxadas.

Mas, por outro lado, isso pode ajudar empresas locais. Essa é uma das apostas de quem está comprando ações da Tesla. Elon Musk, dono da montadora, foi um aliado fiel de Trump durante a campanha e chegou a sortear prêmios em dinheiro a eleitores. E ele tem clamado por barreiras à importação de carros elétricos chineses, que estão “roubando” mercado de seus Teslas.

Continua após a publicidade

O resultado já pesa sobre o Brasil. Para além da disparada recente do dólar, o EWZ afunda mais de 1% nesta manhã, pintando um dia negativo para o Ibovespa. Isso num pregão que deve ser marcado pela expectativa de nova alta da Selic.

Agenda do dia

10h: Anfavea publica produção de veículos em outubro

11h: Christine Lagarde (BCE) discursa em Frankfurt

11h30: Campos Neto e Galípolo se reúnem com Bruno Dantas (TCU)

15h: Mdic anuncia balança comercial de outubro

18h30: Copom anuncia decisão de política monetária

Balanços

Após o fechamento: Braskem, Copel, Eletrobras, Minerva, Oi, Petz, Santos Brasil, Taesa, Totvs

Continua após a publicidade

Esta é a versão online da newsletter de ‘VEJA Negócios – Abertura de mercado’ enviada hoje. Quer receber a newsletter completa, apenas para assinantes, amanhã? Cadastre-se aqui