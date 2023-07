Venda de veículos novos cresce 7,3% em junho com programa de carros

As vendas de veículos novos no Brasil tiveram alta de 7,39% em junho, mostram os resultados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) nesta terça-feira, 4. Ao todo, foram emplacadas 189.528 novas unidades, entre carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. Esse é o primeiro resultado do setor automotivo desde a implementação do programa para descontos em carros populares.

Os automóveis tiveram alta de 11,41% no mês de junho e puxaram os resultados, com 142.017 emplacamentos. No acumulado do ano, o crescimento foi de 7,37%, com total de 733.442 unidades.

O governo liberou inicialmente 1,5 bilhão de reais em incentivos para montadoras, sendo 500 milhões para carros — e aumentou em mais 300 milhões para os veículos de passeio. Ao todo, 710 milhões de reais já foram utilizados para os carros. Com os incentivos, as montadoras concedem no preço final descontos de 2 mil a 8 mil reais, a depender de critérios como preço do veículo, densidade industrial e eficiência energética. Além do incentivo do governo, alguns modelos contam com descontos dados pelas próprias montadoras para alavancar as vendas.