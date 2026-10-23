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CEO do Bradesco cita alta “generalizada da inadimplência” e ações caem no pregão

Executivo diz que carteira de crédito do banco está protegida para cenário macroeconômico adverso em 2027, mas ações caem 2% na abertura do mercado

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 10h14 | Atualizado em 23 out 2026, 10h40
Noronha, CEO do Bradesco: investimentos em tecnologia fortalecerão a competitividade diante dos rivais
O Bradesco reportou lucro líquido recorrente de 20,9 bilhões de reais no acumulado de 2026 até setembro, alta de 15,6% (Egberto Nogueira/ímãfotogaleria/.)
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O CEO do Bradesco, Marcelo Noronha, afirmou que o sistema financeiro deve enfrentar maior pressão da inadimplência, após dados do Banco Central mostrarem uma alta generalizada dos calotes nas carteiras de crédito. A declaração foi feita nesta sexta-feira, 23, em entrevista coletiva após a divulgação dos resultados do banco.

A perspectiva de maior pressão da inadimplência desagradou o mercado. Por volta das 10h15, as ações do Bradesco recuavam 2,23%, aos 19,77 reais. Ainda assim, o executivo ponderou que o Bradesco está preparado para enfrentar o cenário duro, pois sua carteira de crédito está concentrada em linhas mais seguras.

“Dados do Banco Central mostram um aumento generalizado da inadimplência e, por isso, esperamos pressão para todo o mercado no índice de inadimplência e no custo do crédito”, afirmou Noronha. “Quando olhamos para nós, notamos que estamos preparados para esse cenário, pois nossa carteira tem um mix mais seguro que no passado.”

O Bradesco reportou lucro líquido recorrente de 20,9 bilhões de reais no acumulado de 2026 até setembro, alta de 15,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. No terceiro trimestre, o lucro chegou a 7,1 bilhões de reais, avanço de 15,6% em relação a igual período de 2025.

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Apesar do crescimento do lucro, o resultado foi considerado misto por analistas da XP Investimentos. Segundo a corretora, o avanço do indicador foi favorecido pelo controle de custos, que recuaram 1% na comparação anual. Por outro lado, o a corretora diz que o custo do crédito absorve grande parte do crescimento das receitas, limitando o potencial de expansão da rentabilidade medida pelo Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE, na sigla em inglês).

A pressão também aparece nos indicadores de qualidade do crédito. O índice de inadimplência acima de 90 dias avançou 0,5 ponto percentual em 12 meses, para 4,6% ao fim do terceiro trimestre de 2026. No mesmo período, as Provisões para Devedores Duvidosos somaram 30,2 bilhões de reais, alta de 24,4% na comparação anual.

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Para Noronha, o cenário deve continuar desafiador em 2027. O banco prevê crescimento de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano. Além disso, o comprometimento da renda das famílias deve permanecer elevado em um ambiente de juros altos, dificultando a concessão de crédito.

“Então, eu vejo um horizonte de maior pressão no custo de crédito com um índice de inadimplência um pouco maior, mas eu tenho a segurança de que a nossa carteira está preparada para esse cenário”, concluiu o executivo.

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