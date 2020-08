VEJA Insights: seis olhares sobre a retomada econômica pós-pandemia

VEJA Insights, plataforma de VEJA para estudos aprofundados assinados por especialistas, lança neste domingo a publicação “Cenários Pós-Pandemia – Os Caminhos para a Economia Brasileira Sair da Crise“.

Com apresentação do colunista Maílson da Nóbrega, o ensaio apresenta seis diferentes olhares sobre os desafios e perspectivas da retomada econômica no país em meio à crise do coronavírus.

Cada um dos capítulos foi escrito pelo economista-chefe de um dos principais bancos privados do país. A publicação traz análises de Ana Paula Vescovi, do Santander Brasil, Fernando Honorato, do Bradesco, Leonardo Fonseca, do Credit Suisse, Claudio Ferraz, do BTG Pactual, Joaquim Levy, do Banco Safra, e Mario Mesquita, do Itaú Unibanco.

Em comum, a preocupação com a saúde fiscal do Brasil e a indicação das reformas como caminho para recuperação da economia. Faça o download gratuitamente aqui.